22 серпня 2025, 19:05

На відпочинок до Великої Британії вирушили 24 дитини з Харківщини

22 серпня 2025, 19:05
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Організувати подорож вдалося завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації з благодійною організацією Ukrainian St. Mary’s Trust у Лондоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Поїздка триватиме з 24 серпня по 3 вересня 2025 року. Учасниками стали діти загиблих військовослужбовців та учасників бойових дій із Краснокутської, Золочівської, Богодухівської, Валківської, Балаклійської, Берестинської, Вільхуватської, Куп’янської, Лозівської, Мереф’янської, Пісочинської та Харківської громад.

"В умовах повномасштабної війни продовжуємо всебічно допомагати дітям Харківщини, які постраждали від дій російських окупантів. Цей напрямок роботи перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Програма перебування передбачає два напрями – реабілітаційний та культурно-освітній", – розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Учасники подорожі проживатимуть у комфортних умовах, матимуть збалансований розпорядок дня та братимуть участь у змістовних заходах.

Усі витрати на авіаперельоти, трансфери територією Великої Британії, проживання, харчування та екскурсійну програму покрила британська сторона – благодійна організація Ukrainian St. Mary’s Trust.

Нагадаємо, у Харківській області відкриють фабрику-кухню для шкільних обідів за підтримки міжнародних партнерів. Фабрика-кухня стане другим таким об'єктом в Україні після відкриття підприємства у Бучі Київської області у грудні 2023 року.

