Фото: скрин

В разных областях все чаще возникает проблема с водоемами. В этот раз местные жители показали, что произошло с озером в Харьковской области

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В пригороде Харькова второе караванское озеро пересохло. Видео показал председатель правления в Благотворительной организации "БФ "Защита и Развитие" Алексей Степаненко.

На кадрах можно увидеть, что озеро полностью пересохло. В месте, где раньше купались люди, теперь только пересохший рельеф.

Напомним, в Днепре местные жители показывали фото из озера Куриное. Отмечается, что озеро высыхает , а что стало причиной – неизвестно. Люди призывают власть обратить внимание на эту проблему.