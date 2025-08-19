Фото из открытых источников

В Амур-Нижнеднепровском районе высыхает озеро Куриное. Что именно стало причиной этого, неизвестно

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях местные жители стали делиться фотографиями, как озеро выглядит сейчас. Известно, что это озеро очень близко к жилым массивам, и является важной частью городской экосистемы.

Из-за соцсетей местные жители пытаются привлечь внимание власти к критической проблеме с водоемами. Люди просят чистить и восстанавливать водоемы, чтобы спасти ситуацию.

При этом официальной информации о причинах проблемы и решения еще нет.

