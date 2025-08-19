18:50  19 августа
19 августа 2025, 21:55

Риск экологической катастрофы: в Днепре высыхает озеро

19 августа 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Амур-Нижнеднепровском районе высыхает озеро Куриное. Что именно стало причиной этого, неизвестно

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях местные жители стали делиться фотографиями, как озеро выглядит сейчас. Известно, что это озеро очень близко к жилым массивам, и является важной частью городской экосистемы.

Из-за соцсетей местные жители пытаются привлечь внимание власти к критической проблеме с водоемами. Люди просят чистить и восстанавливать водоемы, чтобы спасти ситуацию.

При этом официальной информации о причинах проблемы и решения еще нет.

Напомним, в Донецкой области из-за российской агрессии произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях. В результате уничтожено 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона.

19 августа 2025
07 августа 2025
