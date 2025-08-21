В Запорожье целый двор в центре стал свалкой
В центре города был найден двор, на котором собралось много мусора. Инспекторы требуют убрать свалку
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Государственная экологическая инспекция нашла мусорную свалку в одном из дворов Вознесеновского района. Кучу бытового мусора, листьев, пластика и бумаги нашли возле №21-Б на улице В. Зайцева. Мусор занял около 15 квадратных метров территории.
Экологи направили предписание в уполномоченные органы с требованием ликвидировать засор. Убрать свалку должны до 12 сентября.
Напомним, ранее в городе Ржищев на Киевщине вспыхнул пожар на стихийной свалке. К тушению мусора привлекались пять спасателей.
