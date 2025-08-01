Фото: ГСЧС

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews .

По данным Департамента защиты окружающей среды, с начала войны экоубытки региона превысили 15,4 миллиарда гривен. Пострадали ущерб почвы, вода, воздух и леса.

Наибольший ущерб понес Конотопский район – почти 9 млрд грн, на втором месте Сумская громада – 3,5 млрд грн, далее следуют Ахтырский район – 1,7 млрд грн, Шосткинский – более 670 млн грн, Сумский – более 580 млн грн, а Роменский район – 20 млн грн.

Среди общеобластных потерь: лесные ресурсы – более 33 млн грн, ущерб атмосферному воздуху – 26 млн грн.

В ОВА подчеркивают, что подсчеты продолжаются, а реальные экологические потери из-за войны могут быть еще больше.

Напомним, 30 июля в Сумах россияне снова атаковали здание ОВА. Это уже третий удар по зданию областной администрации за последние несколько дней – предыдущие атаки произошли в пятницу и субботу. Оккупанты используют ударные дроны, целенаправленно пытаясь уничтожить административную инфраструктуру.