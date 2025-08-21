Фото: скрін

В різних областях все частіше виникає проблема з водоймами. На цей раз місцеві жителі показали, що сталось з озером у Харківській області

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У передмісті Харкова друге караванське озеро пересохло. Відео показав голова правління в Благодійна організація "БФ "Захист та Розвиток" Олексій Степаненко.

На кадрах можна побачити, що озеро повністю пересохло. У місці, де раніше купались люди, тепер лише пересохлий рельєф.

Нагадаємо, у Дніпрі місцеві жителі показували фото з озера Куряче. Зазначається, що озеро висихає, а що стало причиною - невідомо. Люди закликають владу звернути увагу на цю проблему.