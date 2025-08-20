12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 21:55

Классика и война: в Харькове ко Дню города откроют уникальную выставку

20 августа 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковский городской совет
Читайте також
українською мовою

В Харькове на выставке можно будет увидеть работы французской художницы Фанни Дешевалье. Она объединила известные произведения искусства с документальными фото войны в Украине

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Французская художница Фанни Лешевалье в своих работах объединила классику искусства с фотографиями войны в Украине. Эти работы представят на выставке "In memoriam. Реальность через искусство" в Харькове 22 августа.

Мероприятие приурочено ко Дню города Харькова и организовано в художественном укрытии культурного общественного центра "DRUK" при поддержке БФ "Solidarity". Известно, что когда по стране завершат выставки, эти работы будут проданы на аукционе. Все полученные средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры Украины.

Выставка продлится с 23 августа по 9 сентября: четверг-пятница – с 10:00 до 18:00, суббота-воскресенье – с 12:00 до 19:00. Адрес: бульв. Гончаровская, 10/2.

Напомним, ранее на Днепропетровщине из старой остановки сделали произведение искусства. Теперь там можно увидеть яркое изображение с подсолнухами, пчелами и сотами. Также можно увидеть надпись: "Единство в действии, сила - в общине".

культура искусство Харьков
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
