Фото: Харьковский городской совет

В Харькове на выставке можно будет увидеть работы французской художницы Фанни Дешевалье. Она объединила известные произведения искусства с документальными фото войны в Украине

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Французская художница Фанни Лешевалье в своих работах объединила классику искусства с фотографиями войны в Украине. Эти работы представят на выставке "In memoriam. Реальность через искусство" в Харькове 22 августа.

Мероприятие приурочено ко Дню города Харькова и организовано в художественном укрытии культурного общественного центра "DRUK" при поддержке БФ "Solidarity". Известно, что когда по стране завершат выставки, эти работы будут проданы на аукционе. Все полученные средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры Украины.

Выставка продлится с 23 августа по 9 сентября: четверг-пятница – с 10:00 до 18:00, суббота-воскресенье – с 12:00 до 19:00. Адрес: бульв. Гончаровская, 10/2.

