21 серпня 2025, 16:26

Харківських підприємців запрошують оцінити онлайн-сервіс для пошуку фінансування

21 серпня 2025, 16:26
Фото: ілюстративне
У Харкові представників бізнесу запрошують взяти участь в опитуванні щодо удосконалення онлайн-сервісу "Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу" на порталі Дія.Бізнес

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Ініціатива проводиться командою проєкту за підтримки Харківської обласної військової адміністрації.

Мета опитування – зібрати відгуки підприємців про роботу сервісу, оцінити рівень зацікавленості у фінансових програмах та визначити, як зробити платформу зручнішою і кориснішою для бізнесу. Важливо, що саме від коментарів користувачів залежатимуть наступні кроки з розвитку цього інструменту.

Наразі сервіс уже містить понад 500 діючих програм підтримки від банків, державних структур, міжнародних донорів та фінансових організацій. Кожен підприємець може ознайомитися з умовами програм і подати заявку безпосередньо до інституцій, які їх реалізують.

Долучитися до опитування можна до 19 вересня 2025 року, заповнивши реєстраційну форму за посиланням.

"Долучайтеся до опитування та сприяйте розвитку сучасних сервісів для бізнесу", – наголошують організатори.

Нагадаємо, на Харківщині відбудеться онлайн-зустріч влади та бізнесу. Організатори анонсують обговорення тем, які допоможуть підприємцям знайти практичні рішення для роботи в умовах сучасних викликів.

21 серпня 2025
07 серпня 2025
