13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 17:07

Харьковская область среди лидеров по "Доступным кредитам 5-7-9%": бизнес получил долю из более чем 52 млрд грн

19 августа 2025, 17:07
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области предприниматели привлекают льготные кредиты для развития бизнеса, несмотря на военные вызовы

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

В Харьковской области бизнес продолжает пользоваться возможностями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". При поддержке Харьковской областной военной администрации предприниматели региона получают финансирование на развитие в сложных условиях военного положения. С начала 2025 года в Украине выдано более 17,6 тысячи льготных займов на общую сумму 52,8 миллиарда гривен. Только на прошлой неделе банки предоставили 363 кредита на 710 миллионов.

Чаще всего кредиты получают компании, работающие в перерабатывающей промышленности, агросекторе и сфере торговли. Значительная часть таких бизнесов действует в районах с повышенным уровнем военных рисков, в том числе и в Харьковской области.

По данным Министерства экономики, с начала года предприниматели привлекли больше всего кредитов по следующим направлениям:

  • 14,9 млрд грн – развитие перерабатывающей промышленности;

  • 13,8 млрд грн – инвестиционные кредиты;

  • 12,4 млрд грн – поддержка бизнеса в зонах военного риска.

С момента запуска программы в 2020 году украинский бизнес в целом оформил более 122 тысяч кредитов на сумму почти 419 миллиардов гривен. Из них более 87 тысяч соглашений заключено после введения военного положения. Наибольший объем финансирования направили предприниматели из Киева, Львовской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Справка

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует в рамках политики "Сделано в Украине". Она помогает микро-, малому и среднему бизнесу получить ресурсы на развитие производства, модернизацию и создание рабочих мест. Для компаний из зон высокого риска предусмотрены особые условия – сниженная ставка 1% на инвестиционные кредиты в течение первых пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие собственного дела. Благодаря этому в регионе планируют создать сотни новых рабочих мест и запустить новые бизнес-направления.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область кредиты бизнес предприниматели развитие экономика
В Харьковской области расширяют сеть мобильных почтовых отделений для громад, подвергающихся обстрелам
19 августа 2025, 15:51
Вакансии в Купянском городском совете: стартовал набор кандидатов
19 августа 2025, 14:42
Новая поддержка бизнеса: Дергачевская ГВА подписала меморандум с Центром профтехобразования
19 августа 2025, 13:21
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
В Черкасской области открыли памятник Александру Мациевскому, которого расстреляли за крик "Слава Украине!"
19 августа 2025, 16:59
Масштабный пожар: на Днепропетровщине загорелась свалка
19 августа 2025, 16:45
В Одесской области осудили предателя, который зарабатывал на помощи россиянам
19 августа 2025, 16:30
США не будут отправлять свои войска в Украину
19 августа 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »