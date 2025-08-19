Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

В Харьковской области бизнес продолжает пользоваться возможностями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". При поддержке Харьковской областной военной администрации предприниматели региона получают финансирование на развитие в сложных условиях военного положения. С начала 2025 года в Украине выдано более 17,6 тысячи льготных займов на общую сумму 52,8 миллиарда гривен. Только на прошлой неделе банки предоставили 363 кредита на 710 миллионов.

Чаще всего кредиты получают компании, работающие в перерабатывающей промышленности, агросекторе и сфере торговли. Значительная часть таких бизнесов действует в районах с повышенным уровнем военных рисков, в том числе и в Харьковской области.

По данным Министерства экономики, с начала года предприниматели привлекли больше всего кредитов по следующим направлениям:

14,9 млрд грн – развитие перерабатывающей промышленности;

13,8 млрд грн – инвестиционные кредиты;

12,4 млрд грн – поддержка бизнеса в зонах военного риска.

С момента запуска программы в 2020 году украинский бизнес в целом оформил более 122 тысяч кредитов на сумму почти 419 миллиардов гривен. Из них более 87 тысяч соглашений заключено после введения военного положения. Наибольший объем финансирования направили предприниматели из Киева, Львовской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Справка

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует в рамках политики "Сделано в Украине". Она помогает микро-, малому и среднему бизнесу получить ресурсы на развитие производства, модернизацию и создание рабочих мест. Для компаний из зон высокого риска предусмотрены особые условия – сниженная ставка 1% на инвестиционные кредиты в течение первых пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие собственного дела. Благодаря этому в регионе планируют создать сотни новых рабочих мест и запустить новые бизнес-направления.