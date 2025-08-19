Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає RegioNews.

На Харківщині бізнес продовжує користуватися можливостями державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". За підтримки Харківської обласної військової адміністрації підприємці регіону отримують фінансування на розвиток у складних умовах воєнного стану. Від початку 2025 року в Україні видано понад 17,6 тисячі пільгових позик на загальну суму 52,8 мільярда гривень. Лише минулого тижня банки надали 363 кредити на 710 мільйонів.

Найчастіше кредитування отримують компанії, що працюють у переробній промисловості, агросекторі та сфері торгівлі. Значна частина таких бізнесів діє у районах із підвищеним рівнем воєнних ризиків, у тому числі й у Харківській області.

За даними Міністерства економіки, від початку року підприємці залучили найбільше кредитів за такими напрямами:

14,9 млрд грн – розвиток переробної промисловості;

13,8 млрд грн – інвестиційні кредити;

12,4 млрд грн – підтримка бізнесу у зонах воєнного ризику.

З моменту старту програми у 2020 році український бізнес загалом оформив понад 122 тисячі кредитів на майже 419 мільярдів гривень. З них понад 87 тисяч угод укладено після запровадження воєнного стану. Найбільший обсяг фінансування спрямували підприємці з Києва, Львівської, Дніпропетровської, Київської та Харківської областей.

Довідка

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" діє в межах політики "Зроблено в Україні". Вона допомагає мікро-, малому та середньому бізнесу отримати ресурси на розвиток виробництва, модернізацію та створення робочих місць. Для компаній із зон високого ризику передбачені особливі умови – знижена ставка 1% на інвестиційні кредити протягом перших п'яти років.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Завдяки цьому в регіоні планують створити сотні нових робочих місць і запустити нові бізнес-напрямки.