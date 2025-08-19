13:36  19 серпня
19 серпня 2025, 17:07

Харківщина серед лідерів за "Доступними кредитами 5-7-9%": бізнес отримав частку з понад 52 млрд грн

19 серпня 2025, 17:07
Фото: ілюстративне
На Харківщині підприємці залучають пільгові кредити для розвитку бізнесу попри воєнні виклики

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає RegioNews.

На Харківщині бізнес продовжує користуватися можливостями державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". За підтримки Харківської обласної військової адміністрації підприємці регіону отримують фінансування на розвиток у складних умовах воєнного стану. Від початку 2025 року в Україні видано понад 17,6 тисячі пільгових позик на загальну суму 52,8 мільярда гривень. Лише минулого тижня банки надали 363 кредити на 710 мільйонів.

Найчастіше кредитування отримують компанії, що працюють у переробній промисловості, агросекторі та сфері торгівлі. Значна частина таких бізнесів діє у районах із підвищеним рівнем воєнних ризиків, у тому числі й у Харківській області.

За даними Міністерства економіки, від початку року підприємці залучили найбільше кредитів за такими напрямами:

  • 14,9 млрд грн – розвиток переробної промисловості;

  • 13,8 млрд грн – інвестиційні кредити;

  • 12,4 млрд грн – підтримка бізнесу у зонах воєнного ризику.

З моменту старту програми у 2020 році український бізнес загалом оформив понад 122 тисячі кредитів на майже 419 мільярдів гривень. З них понад 87 тисяч угод укладено після запровадження воєнного стану. Найбільший обсяг фінансування спрямували підприємці з Києва, Львівської, Дніпропетровської, Київської та Харківської областей.

Довідка

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" діє в межах політики "Зроблено в Україні". Вона допомагає мікро-, малому та середньому бізнесу отримати ресурси на розвиток виробництва, модернізацію та створення робочих місць. Для компаній із зон високого ризику передбачені особливі умови – знижена ставка 1% на інвестиційні кредити протягом перших п'яти років.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Завдяки цьому в регіоні планують створити сотні нових робочих місць і запустити нові бізнес-напрямки.

19 серпня 2025
07 серпня 2025
