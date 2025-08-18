11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 12:58

Момент прицельного удара по жилому дому в Харькове попал на видео

18 августа 2025, 12:58
Скриншот с видео
Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что удар по жилому дому в городе был умышленным и совершенным с применением пяти вражеских "шахедов", атаковавших здание с разных сторон

Об этом он написал в телеграммах, передает RegioNews.

По словам Терехова, били именно по людям, которые мирно спали в пять утра.

"Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания", - подчеркнул мэр.

Напомним, количество погибших в результате утреннего вражеского дронового удара по Индустриальному району Харькова возросло до семи.

Как известно, утром 18 августа оккупанты атаковали Харьков "шахедами". Ранее сообщалось о пяти погибших. Также известно, что среди жертв обстрела – полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.

Сегодня в связи с трагедией в городе объявили День траура.

