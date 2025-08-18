17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 12:58

Момент прицільного удару по житловому будинку в Харкові потрапив на відео

18 серпня 2025, 12:58
Скриншот із відео
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що удар по житловому будинку в місті був навмисним і скоєним із застосуванням п'яти ворожих "шахедів", які атакували будівлю з різних боків

Про це він написав у телеграм, передає RegioNews.

За словами Терехова, били саме по людям, які мирно спали о п'ятій ранку.

"Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання", — наголосив мер.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого дронового удару по Індустріального району Харкова зросла до семи.

Як відомо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих. Також відомо, що серед жертв обстрілу – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.

Сьогодні у зв'язку з трагедією в місті оголосили День жалоби.

