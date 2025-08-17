У Харкові авто збило жінку з 5-місячним немовлям
Аварія сталась 16 серпня на проспекті Ювілейному. Жінка, яка була за кермом Nissan, наїхала на пішохода
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Попередньо, Nіssаn, яким керувала жінка, наїхав тротуар, по якому йшли пішоходи. Внаслідок ДТП постраждали 20-річна жінка та п'ятимісячне немовля. Постраждалих госпіталізували.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині у Коростені вантажівка збила пішохода, який загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу загиблого.
