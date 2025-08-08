Харьковщина готовится к зиме вместе с международными партнерами

Фото: Харьковская ОВА

Харьковщина активизирует сотрудничество с международными организациями и благотворительными фондами для стабильного прохождения осенне-зимнего периода

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что ключевые вызовы и потребности обсудили на встрече начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова с представителями Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Среди приоритетов – дифференциация систем отопления, установка модульных твердотопливных котельных для учреждений социальной и медицинской инфраструктуры, а также обеспечение жителей приграничных территорий дровами.

По предварительным оценкам, в области около 65 тысяч домохозяйств нуждаются в топливной древесине или средствах на ее приобретение.

"Приоритетными остаются задачи обеспечения гражданского населения топливной древесиной, дифференциация систем отопления и электроснабжения. Отдельное важное направление работы - улучшение условий в местах временного проживания с учетом принципов безбарьерности", - подчеркнул Олег Синегубов.

Учитывая ситуацию с безопасностью, не исключается расширение зоны обязательной эвакуации, в частности для маломобильных людей и семей с детьми

Команда ООН подтвердила готовность поддерживать область по этим направлениям. По словам гуманитарного координатора Матиаса Шмале, ООН готовит долгосрочные программы для поддержки внутренне перемещенных лиц и маломобильного населения, а также принимает меры по эвакуации и ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, международные партнеры выделили более трех миллиардов гривен для поддержки в прифронтовых регионах семей, которые отапливают дома твердым топливом. Помощь смогут получить, в частности, жители Харьковской области. Речь идет о 19400 гривен.