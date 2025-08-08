09:59  08 серпня
08 серпня 2025, 12:42

Харківщина готується до зими разом із міжнародними партнерами

08 серпня 2025, 12:42
Фото: Харківська ОВА
Харківщина активізує співпрацю з міжнародними організаціями та благодійними фондами задля стабільного проходження осінньо-зимового періоду

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що ключові виклики та потреби обговорили під час зустрічі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова з представниками Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Серед пріоритетів – диференціація систем опалення, встановлення модульних твердопаливних котелень для закладів соціальної та медичної інфраструктури, а також забезпечення мешканців прикордонних територій дровами.

За попередніми оцінками, в області близько 65 тисяч домогосподарств потребують паливної деревини або коштів на її придбання.

"Пріоритетними залишаються завдання із забезпечення цивільного населення паливною деревиною, диференціація систем опалення та електропостачання. Окремий важливий напрям роботи – покращення умов в місцях тимчасового проживання з урахуванням принципів безбар’єрності", – наголосив Олег Синєгубов.

Зважаючи на безпекову ситуацію, не виключають і розширення зони обов’язкової евакуації, зокрема для маломобільних людей і родин з дітьми.

Команда ООН підтвердила готовність підтримувати область у цих напрямках. За словами гуманітарного координатора Матіаса Шмале, ООН готує довгострокові програми для підтримки внутрішньо переміщених осіб та маломобільного населення, а також долучається до заходів з евакуації і ліквідації наслідків обстрілів.

Нагадаємо, міжнародні партнери виділили понад три мільярди гривень для підтримки у прифронтових регіонах родин, які опалюють домівки твердим паливом. Допомогу зможуть отримати, зокрема, жителі Харківської області. Йдеться про 19 400 гривень.

