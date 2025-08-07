12:43  07 августа
07 августа 2025, 16:38

Более 19 тысяч гривен от международных партнеров получат семьи из Харьковщины на покупку твердого топлива на грядущую зиму

07 августа 2025, 16:38
Фото: Минсоцполитики
Международные партнеры выделили более трех миллиардов гривен для поддержки в прифронтовых регионах семей, которые отапливают дома твердым топливом. Помощь смогут получить, в частности, жители Харьковской области

Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает RegioNews.

Поддержку от иностранных государств обсудили во время рабочей встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук, первого заместителя министра социальной политики, семьи и единства Людмилы Шемелинец и представителей стран-доноров – США, ЕС, Германии, Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

По словам первого заместителя министра соцполитики Людмилы Шемелинец, два года подряд при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине выплачивают дополнительную поддержку семьям, получающим субсидии и обогревающим жилье углем или дровами.

"Однако в прошлом году из-за определенных технических трудностей часть семей не получила выплаты от УВКБ ООН. Чтобы своевременно обеспечить семьи топливом, необходимо как можно скорее запустить программы дополнительной поддержки за счет доноров. Спасибо партнерам за поддержку важных инициатив и помощь для украинских семей в прифронтовых регионах", - рассказала Людмила Шемелине.

Теперь международные партнеры выделили более 3 миллиардов гривен в поддержку семей в прифронтовых регионах. По словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, каждое хозяйство (подпадающее определенным критериям уязвимости) сможет получить по 19 400 гривен за весь предстоящий отопительный сезон.

Напомним, ранее на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины обнародован проект постановления о предоставлении одноразовой денежной помощи населению, проживающему в прифронтовых регионах Украины, в течение отопительного сезона на приобретение твердого печного бытового топлива за средства международных партнеров. Согласно проекту, помощь смогут получить люди, которые:

  • фактически проживают в домохозяйствах, отапливаемых твердым печным топливом;
  • живут на территории 20-километровой зоны от линии столкновения или государственной границы с РФ;
  • являются жителями территорий активных или потенциальных боевых действий, а также оккупированных населенных пунктов.

Речь идет о домохозяйствах в областях Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской.

