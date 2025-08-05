Фото: AI

Более 1000 украинских предприятий получили финансирование по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий", из которых немало – в Харьковской области

Об этом сообщает Харьковская ОВА , передает RegioNews .

За три года действия программы государство инвестировало в развитие перерабатывающей промышленности более 5,1 млрд грн.

Чаще всего гранты получают производители пищевых продуктов, мебели, метизов, продукции из древесины, полиграфии и текстиля. Харьковщина входит в число регионов-лидеров по количеству участников программы вместе с Киевом, Днепропетровской, Львовской и Одесской областями.

Программа предусматривает до 8 млн грн на развитие производственных мощностей и до 16 млн грн на восстановление (но не больше суммы фактически подтвержденных убытков из-за войны). Гранты можно направить на закупку и запуск оборудования, расширение или модернизацию производства, а также восстановление мощностей.

Как отметили в ОВА, бизнес обязан создать минимум пять новых рабочих мест и работать три года, чтобы вернуть грантовые средства в бюджет через налоги и сборы.

Ранее сообщалось, что бизнес Харьковщины входит в пятерку регионов-лидеров по количеству и объему льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Также наибольшие объемы кредитования получили предприятия Киева, Львовской, Днепропетровской и Киевской областей.