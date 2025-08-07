12:43  07 августа
07 августа 2025, 18:01

Харьковская область присоединяется к государственной программе компенсации процентов по кредитам на энергоэффективность

07 августа 2025, 18:01
Фото: иллюстративное
Госэнергоэффективности совместно с банками UGB Ukrgasbank и Sense Bank запустили программу поддержки энергоэффективных кредитов для бизнеса и предприятий

Об этом сообщает Харьковский областной совет, передает RegioNews.

Эта инициатива, реализуемая в рамках Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации Украины, позволяет предпринимателям и организациям частично компенсировать проценты по кредитам, направленным на модернизацию и снижение затрат на энергоносители.

Программа рассчитана на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц с украинским бенефициаром, а также государственные и коммунальные предприятия. Максимальная сумма кредита варьируется от 5 миллионов гривен для ФЛП до 90 миллионов гривен для предприятий тепло- и водоснабжения. Кредит можно получить на мероприятия, которые повышают энергоэффективность производства или услуг, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию теплогенерации и водоснабжения, а также энергосервисные проекты.

Срок кредитования может достигать 10 лет, а ставка - до 21% годовых. Благодаря государственной компенсации части процентов фактическая стоимость займа снижается до 12%, а за использование украинского оборудования - до 14%. Для участия в программе необходимо подать заявку в уполномоченный банк, предоставить соответствующий пакет документов, пройти оценку кредитоспособности и заключить соглашение с Госэнергоэффективности.

При поддержке Харьковской ОВА, благодаря этой поддержке малые и средние предприятия, а также государственные учреждения получают новые возможности для модернизации, повышения конкурентоспособности и устойчивого развития в условиях энергетических вызовов. Система контроля гарантирует целевое использование средств и своевременную компенсацию процентов.

Напоминаем, в Харьковской области состоялось важное совещание, посвященное поддержке бизнеса и развитию региона в условиях войны. Во время встречи обсуждались новые инструменты модернизации, безопасности и социальной поддержки.

