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Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

На площади Свободы люди в Харькове собрались на митинг. Они скандируют: "Руки прочь от НАБУ", "Власть в Украине — это народ", "Позор", "Народ не лох", "Для чего мне работающая система против меня", "Украина не Россия".

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы показать, что харьковчанам не безразлично, что происходит с демократическими основами украинской государственности. Закон №12414 попирает эти устои. Мы не можем смириться, что независимые органы, которые борются с коррупцией, теперь не таковы. Именно поэтому все эти люди здесь", - говорит Юлия Напольская.

Митинги начались и в других городах. В частности, в Киеве люди снова собрались у театра Франко. Также акции проходят во Львове. Собрались люди на протест и в Хмельницком.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста. Зеленский наконец подписал документ.

23 июля президент Зеленский отреагировал. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал представить новый законопроект о НАБУ и САП.