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В центре Львова второй день собрались люди на акцию протеста. У многих в руках плакаты с призывом отменить скандальный законопроект

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В центре Львова люди собрались во второй день протестов против законопроекта, ограничивающего работу антикоррупционных органов. На плакатах можно увидеть надписи "Прочь от НАБУ" и "Требую независимости НАБУ и САП".

Митинги начались и в других городах. В частности, в Киеве люди снова собрались у театра Франко.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста. Зеленский наконец подписал документ.

23 июля президент Зеленский отреагировал. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал представить новый законопроект о НАБУ и САП.