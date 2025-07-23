На фоне скандала с НАБУ и САП Зеленский собрал силовиков и заверил, что слышит каждого

фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателями правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона №12414

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Отмечается, что на встрече присутствовали главы СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ДБР, МВД и Генерального прокурора.

"Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг – российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит – реальное ощущение справедливости", – сказал Зеленский.

По его словам, уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы", - отметил Зеленский.

Он добавил, что еще одна встреча по плану общих действий состоится уже на следующей неделе. В частности, в течение двух недель должен быть подготовлен общий план, который необходим для укрепления Украины и защиты интересов украинского общества.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля парламент принял законопроект №12414, существенно ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, документ предусматривает:

Генпрокурор получает право закрывать производство по ходатайству защиты;

Генпрокурор может лично подписывать подозрения высокопоставленным должностным лицам;

Руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров – это решение будет принимать исключительно генпрокурор.

После принятия законопроекта в Киеве и других городах прошли массовые протесты. Вечером 22 июля президент Зеленский подписал этот закон.

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