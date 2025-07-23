Фото: НАБУ

В столице люди начали собираться во второй протест против ограничения полномочий НАБУ и САП. В СМИ появились первые кадры с места событий

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Киеве люди снова собираются возле театра Франко против ограничений полномочий НАБУ и САП. На фотографиях с места событий можно увидеть плакаты, с которыми пришли люди.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста.

23 июля президент Зеленский отреагировал. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал представить новый законопроект о НАБУ и САП.