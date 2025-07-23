Студентка КНУ призывает бойкотировать преподавателей-нардепов, поддержавших скандальный закон о НАБУ и САП

фото: Facebook/Оксанка Паращак

Студентка Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им. Шевченко Оксана Паращак публично выступила против двух преподавателей-нардепов, поддержавших ограничение независимости антикоррупционных органов

Об этом студентка написала в Facebook, передает RegioNews.

В своем сообщении Оксана назвала депутатов Любовь Шпак и Лесю Забуранную "запроданками", поддержавшими фактическое уничтожение независимости антикоррупционных органов и "возвращающих Украину во времена Януковича".

"Я категорически отказываюсь от занятий с Забуранной и Скворец и требую не навязывать мне их в расписание в следующем семестре", — написала студентка.

Оксана также обратилась к другим студентам с призывом бойкотировать занятия с этими преподавателями и их помощниками, отметив, что это необходимо, чтобы "не дать промывать мозги уничтожающим антикоррупционную систему".

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, существенно ограничивающий полномочия НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский подписал этот документ, несмотря на многочисленные протесты активистов , беспокойство международных партнеров, в частности Евросоюза.

Читайте также: