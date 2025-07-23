Фото: Общественное Хмельницкий

Жители Хмельницкого присоединились к всеукраинским протестам, выступая против законопроекта, который, по мнению участников, угрожает антикоррупционной системе

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Вечером 23 июля жители ряда украинских городов вышли на улицы с протестами против подписанного президентом законопроекта №12414, который, по мнению активистов, значительно ослабляет независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Мирные акции состоялись в Николаеве, Чернигове, Кременчуге, Черновцах, Днепре, а также в Хмельницком. Главное требование участников - ветировать принятый документ, который, по словам критиков, может ослабить контроль над антикоррупционной сферой.

Фото: Общественное Хмельницкий

В Хмельницком протестующие собрались возле центрального универмага "Детский мир". Видео с места происшествия активно распространяются в местных Телеграмм-каналах. Участники держат самодельные плакаты и таблички с лозунгами о сохранении независимости антикоррупционных органов и призывают президента пересмотреть свое решение.

Напомним, законопроект №12414 вызвал значительный общественный резонанс после голосования в Верховной Раде 22 июля. Оппозиционные политики и общественные организации заявляют, что документ нивелирует достижения в борьбе с коррупцией. Зеленский после митингов сделал заявление о НАБУ и САП: что обещает президент.