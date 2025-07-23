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Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На площі Свободи в Харкові люди зібрались на мітинг. Вони скандують: "Руки геть від НАБУ", "Влада в Україні — це народ", "Ганьба", "Народ не лох", "Для чого мені система, що працює проти мене", "Україна не Росія".

"Ми зібралися тут сьогодні, щоб показати, що харків'янам не байдуже, що відбувається з демократичними засадами української державності. Закон №12414 попирає ці засади. Ми не можемо змиритися, що незалежні органи, які боряться з корупцією, тепер не є такими. Саме тому всі ці люди тут", - говорить Юлія Напольська, співорганізаторка акції.

Мітинги розпочались і в інших містах. Зокрема, в Києві люди знову зібрались біля театру Франка. Також акції проходять у Львові. Зібрались люди на протест й у Хмельницькому.

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Уже в той самий день в різних містах люди почали виходити на акції протесту. Зеленський врешті підписав документ.

23 липня президент України Зеленський відреагував. Він заявив, що почув, що кажуть люди на вулицях, і в соцмережах. Президент пообіцяв подати новий законопроєкт про НАБУ і САП.