Германия и Франция отреагировали на скандальные законы по НАБУ и САП

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Германия и Франция отреагировали на ситуацию, сложившуюся в Украине вокруг ограничения независимости антикоррупционных органов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующие заявления внешнеполитических ведомств стран.

В частности, в заявлении немецкого МИД отмечают, что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований в отношении работников НАБУ.

"Независимость и сила антикоррупционных институтов Украины были ключевыми факторами реформ последних лет. Украина и дальше будет оцениваться по их прогрессу", - заявили в немецком министерстве.

В то же время, французский министр иностранных дел Бенджамин Хаддад отметил, что ситуацию еще можно спасти.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.