Против Терехова требуют возбудить уголовное дело за саботаж борьбы с COVID-19

Харьковские волонтеры требуют наказать и.о. мэра Харькова за попустительство

Харьковские волонтеры требуют наказать и.о. мэра Харькова за попустительство

Фото из открытых источников

В Харькове требуют созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова - Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер, помощник народного депутата Украины Яны Зинкевич Максим Зеленский.

Как волонтер, который помогает активно снабжать кислородными магистралями областные больницы и как помощник народного депутата Верховной Рады, требую созвать внеочередную сессию городского совета города Харькова и поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова - Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования!" – написал он.

По словам Зеленского, все знают, что в то время, когда областные больницы готовились к борьбе с ковидом - активно оборудовали различными кислородными магистралями, цистернами и кислородными точками в палатах опорные областные больницы, городские больницы всю эту работу по подготовке саботировали.

И дальше саботируют эти мероприятия, направляя огромные средства на показательные ремонты подъездов и парков, ограничивая финансирование городских больниц для противоковидных мероприятий и не выплачивая медикам положенное им надбавки! На сегодня огромная недостача мест с кислородом и не хватает медиков в городских больницах: в 13-й, 18-й, 25-й и других больницах люди умирают! Также начали умирать и дети от ковида - только за последнюю неделю в Харьковской области умерло два ребёнка! Во всей Украине красная зона!" – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что Киев закрывает свои учреждения и ограничивает движение транспорта.

А наши харьковские гон@оны завтра собираются выводить детей в школу и причём не просто выводить, а в дежурном режиме: 2 дня в школе и три дня дистанционно. То есть 2 дня делитесь вирусом в школе, а 3 дня раздавайте его своим родным и близким!? Такие действия нужно расценивать только, как СПЛАНИРОВАНЫЙ ГЕНОЦИД ХАРЬКОВЧАН! И заигрывание перед электоратом для будущих выборов мэра!", - говорится в заявлении.

Зеленский обратился к депутатам городского совета с просьбой отреагировать на данную ситуацию и не пускать наших детей в школы, как минимум ближайшие две недели, пока не пройдёт пик заболеваемости.

Напомним, что сегодня харьковский журналист Дмитрий Коган написал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы писали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Напомним, что Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.

Ранее мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

Как известно, по данным харьковского областного лабораторного центра, за минувшие сутки в области умерли 28 пациентов. Это рекордное количество летальных случаев за сутки с начала пандемии.

Также за сутки в области обнаружили 1 388 новых больных.