Псевдолокдаун по-харьковски: пробки в метро, работающий "Эпицентр" и антилидерство по COVID

В Харькове работают магазины одежды, строительные гипермаркеты и проводятся "субботники"

В Харькове работают магазины одежды, строительные гипермаркеты и проводятся "субботники"

Фото: Facebook

Харьковская область, которая с 11 апреля находится в "красной" зоне эпидемической опасности, продолжает бить андирекорды. Превышены все показатели – эпидпорог, коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом. За 14 апреля в области зафиксировано 1168 случаев заболеваемости и 29 смертей. В самом Харькове – 668 случаев.

Вместе с тем городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, а в часы-пик наблюдается высокая пассажирозагруженность. Местные жители фиксируют такие факты и выкладывают их в соцсети, передает RegioNews.

Так, например, эксперт антикоррупционного комитета в общественном совете при Харьковской ОГА Руслан Гвилия опубликовал фото , на которых видно, что харьковское метро перегружено пассажирами, которые не соблюдают элементарные правила карантина.

Сегодня в очередной из харьковских пробок решил подъехать 2 станции на метро. Маски, дистанция – все это давно забыто в погоне за уходящим поездом, который собирает на платформе огромную толпу, ведь ходит всего 1 раз в 6 минут!!!" – негодует харьковчанин.

Похожая ситуация и в непродовольственных магазинах, таких как "Эпицентр".

Так, по информации шеф-редактора одного из харьковских СМИ Евгения Боровских, несмотря на локдаун, магазин продолжает работать и привлекает сотни посетителей, которые также не придерживаются правил социальной дистанции и зачастую находятся без защитных масок.

Иллюстрация карантинного идиотизма. Эпицентр. Первый день локдауна. Вход свободный, людей море. Почти все отделы "опечатаны", но купить можно все. По идиотской схеме", – отмечает он.

Кроме того, что в Харькове работает все и он пребывает в "красной зоне", городская власть инициировала проведение "субботников".

Так, в минувшую субботу, в Харьковском горсовете объявили очередной "субботник" – отправили сотрудников мэрии очищать город вместо коммунальщиков.

"Но с началом локдауна сотрудников уже не удержать — очень уж всем хочется бесплатно убрать родной город вместо коммунальщиков. Это инициатива граждан, конечно. Терехов не при чем, нет", – пишет местный Telegram -канал.

Напомним, ранее писали, что Терехов игнорирует запреты для "красного" от COVID-19 Харькова.

Ранее в эфире программы "Право на владу" харьковский волонтер Наталя Попова назвала введенный в Харькове квазикарантин от Терехова полной катастрофой. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 1343 новых случая и 28 смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Киевские волонтеры охарактеризовали ситуацию в городе с COVID-19, которую демонстрирует местная власть, как "одна сплошная ложь". Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

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