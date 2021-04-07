"Одна сплошная ложь". Волонтер из Киева о ситуации в Харькове с COVID-19

В Харькове отказывают в госпитализации критически больным людям. За помощью приходится обращаться к волонтерам из Киева

В Харькове отказывают в госпитализации критически больным людям. За помощью приходится обращаться к волонтерам из Киева

Фото: из открытых источников

В Харькове, по официальным данным, за последние сутки зафиксировано 679 новых подтвержденных случаев заражения. Второй день подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и три дня подряд – уровень госпитализаций. Ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля городских властей, из-за чего харьковчанам приходится все чаще обращаться за помощью к волонтерам. Помимо этого, официальная статистика, публикуемая с подачи харьковских властей, не соответствует действительности.

Как передает RegioNews, об этом рассказала исполнительная директор киевского фонда "Свои" Ирина Кошкина в эфире программы " Сегодня. Главное ".

Последние недели две ни дня без Харькова у нас нет. Вчера четырех человек из Харькова я "клала" в ручном режиме в больничные учреждения. Если говорить о конкретных случаях, то вчера у меня были пациенты из Харькова, которых не забрали в больницу с сатурацией 80. Приехала скорая, они дали пациенту подышать кислородом, который есть в машине скорой, оказали помощь лекарственными средствами и оставили пациента дома", – рассказала Кошкина.

Киевский волонтер считает, что ситуация в Харькове "очень странная": "Официальная статистика, которая доступна, говорит нам о том, что в Харькове занято 53% коек (53,9% - загруженность кислородных коек в Харьковской области, по данным Минздрава на 6 апреля). По факту в Харькове отказывают в госпитализации критически больным людям".

По мнению волонтера, это все выглядит "как одна сплошная ложь".

Я это связываю с тем, что Харьков фактически находится в предвыборном состоянии. Именно с этим связываю, что город не переводят в красную зону, именно с этим я связываю, официально не дается реальная картина свободных и занятых госпитальных коек. Потому что, условно, в предвыборный период, люди, которые борются за кресло городского головы, не готовы иметь негативные электоральные последствия неудовлетворенности людей локдауном", – считает Кошкина.

По данным Минздрава, в Харьковской области два дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и три дня подряд – уровень госпитализаций. В последние дни коэффициент выявления случаев коронавируса составлял 20; 20,5 и 20,4% при том, что норма составляет меньше или равно 20%. Выходит за норму и уровень госпитализаций: 74,1; 74,2 и 77 на 100 тысяч населения (должно быть меньше или равно 60 на 100 тысяч населения). Это уже соответствует "красному" уровню эпидемической опасности.

Напомним, 6 апреля Харьковская область по всем показателям официально отвечает "красной" зоне эпидемиологической опасности . Ее официально введут, если такая ситуация продлится еще два дня.

Ранее сообщалось, что Харьковская область и Харьков, в частности, являются антилидерами в рейтинге заболеваемости COVID-19 – 1155 по области и 853 случая по городу. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы также сообщали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.

Мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.