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02 апреля 2021, 16:19 7

В Харькове фактическое и заявленное количество COVID-кроватей не совпадают - НСЗУ

02 апреля 2021, 16:19 7
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В городе уже нет мест для приема тяжелых пациентов с коронавирусом
Фото: из открытых источников
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В Харькове после проведенных проверок обнаружили, что фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Об этом сегодня, 2 апреля, во время брифинга сообщила глава Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина, передает RegioNews.

По ее словам, в Харьковской области в течение 30 - 31 марта представители Национальной службы здоровья, Харьковского областного лабораторного центра совместно с представителями департаментов здравоохранения города и области проверили 13 медицинских учреждений, принимающих больных COVID-19.

Они проверяли количество коек в больницах, которые были фактически выделены для госпитализации пациентов, количество коек, которые фактически обеспечены кислородом - централизованно или с помощью концентраторов, а также количество COVID-кроватей без подведенного кислорода.

Кроме того, специалистов интересовало количество занятых коек из общего количества, которые фактически обеспечены кислородом. Проверки прошли в пяти городских больницах, двух ведомственных больницах "Укрзализныци", остальные - областные.

Виктория Милютина рассказала, что в областных больницах фактическое количество коек и количество обеспеченных кислородом соответствует заявленным.

В городских больницах обнаружили определенное несоответствие: в больнице №25 вместо 250 отведены под госпитализацию больных коронавирусом 238 коек, в больнице №18 - 53 кровати вместо 110. В больнице №18 отделение готово к приему больных коронавирусом полностью, однако продолжается подбор персонала. Когда будут укомплектованы бригады, больница будет отвечать заявленному количеству", - сообщила Милютина.

Она добавила, что в железнодорожной больнице №1 фактически выделены 130 коек, в железнодорожной больнице №2 - 100, однако их должно быть в пределах 300-400.

О сложной ситуации с местами для пациентов в лечебных учреждениях Харькова сообщает волонтер и бывшая советница председателя Харьковской ОГА Наталья Попова.

Харьков. Тяжёлая пациентка. Сатурация 82, при движении 72. Скорая не забрала, уехала. Экстренку больницы не принимают, забиты. Реально мест нет. Благо был номер заместителя губернатора и журналисты рядом. Смог найти 1 место на миллионный город, выехала скорая за пациенткой. У нас всё хорошо. Мы не красная зона. Вообще. А что в следующий раз делать?", - написала она в соцсети.

Напомним, у Терехова игнорируют критическую ситуацию с COVID-19.

Ранее мы писали, что депутаты горсовета говорят о том, что Терехов врет по поводу контроля над ситуацией с COVID-19.

Также напомним, что в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.

Кроме того, сообщалось, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области.

коронавирус медицина проверки COVID-19 Харьков больницы пандемия халатность Игорь Терехов

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