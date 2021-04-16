У Терехова засекретили информацию о тендерах по ремонту жилых домов – депутат

В горсовете игнорируют запросы депутатов

В горсовете игнорируют запросы депутатов

Об этом сообщила депутат Харьковского горсовета от фракции "Слуга Народа" Алина Мустафаева, обнародовав ответ от Департамента ЖКХ горсовета на свой запрос с просьбой предоставить информацию о запланированных на этот год ремонты подъездов, кровли и внутриквартальных дорог, передает RegioNews.

Две недели я и моя команда пытались получить план ремонтных работ на 2021 год, который уже существует с декабря прошлого года. Наши запросы успешно игнорировали! И не известно сколько бы это продолжалось! Если бы мы не решили сами поехать в департамент и запросить в срочном порядке предоставить план", – сообщила депутат.

По ее словам, весь ответ был вмещен в одну "бумажку" без какой-либо конкретики. Более того, как отметила Мустафаева, мэрия, в нарушение закона о доступе к публичной информации, адресовала искать запрашиваемые данные на портал публичных закупок Prozorro.

"Я написала на Игоря Александровича Терехова запрос депутатский, чтоб он мне предоставил план на 2021 год всех ремонтов подъездов, дорог, крыш, внутриквартальных дорог и так далее. С ценами. Сколько на каждый подъезди или дом выделено денег и планируется потратить. Этот план уже существует с декабря 2020 года. На что я получаю отписку, что "уважаемая ты, иди лесом и что нужно смотри на сайте Prozorro". А на Prozorro, вы сами понимаете, за какое время появляется. Для чего они не дают информацию? Чтобы вы не проконтролировали, чтобы вы не спрашивали куда делись деньги, и чтобы они в процессе просто дерибанили бюджет. И на сегодня я знаю, что каждый подъезд или дом потихоньку из списка вычеркивается", – заметила Мустафаева.

Вместе с тем, она напомнила, что регулярно общается с харьковчанами и воочию видит результаты "ремонтов", которые за бюджетные деньги проводит мэрия Терехова.

За день я и моя команда получаем несколько десятков сообщений с просьбой о помощи или содействии…Недавно мы получили звонок от жительницы Харькова, которая не смогла достучаться до мэрии – там обращения жителей просто безжалостно игнорируются", – рассказала Мустафаева в одном из своих видео, продемонстрировав ужасающее состояние лишь одного жилого дома.

"Годами службы ЖКХ и горсовета своей безразличностью и алчностью довели дома до такого состояния", – прокомментировала депутат увиденное: огромные щели в квартирах, прогнившие трубы в подвале, разбитые дороги во дворах, куда не сможет проехать даже скорая помощь.

Неужели коммунальные службы, депутаты и Терехов во главе с ними, работающие долгие годы в горсовете и живущие в Харькове не замечают этого?!" – задается вопросом Мустафаева.

Как ранее сообщалось, коммунальное "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", которым руководит сын Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове .













