Терехов трудоустроил скандального чиновника с коррупционным шлейфом

Роман Нехорошков фигурирует в деле о хищении бюджетных средств

Роман Нехорошков фигурирует в деле о хищении бюджетных средств

Фото: из открытых источников

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов назначил первым заместителем директора Департамента цифровой трансформации городского совета Романа Нехорошкова, который фигурирует в деле о хищении бюджетных средств.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на информацию, которую мэрия предоставила депутатам Харьковского горсовета, передает RegioNews.

Известно, что Терехов назначил Нехорошкова на должность 9 апреля. Активисты также опубликовали фото распоряжения.

Нехорошкова Романа Борисовича назначить с 13.04.2021 на должность первого заместителя директора Департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета с должностным окладом согласно штатному расписанию с сохранением 7 ранга должностного лица местного самоуправления", - говорится в распоряжении.

В Харьковском антикоррупционном центре напоминают, что Роман Нехорошков более 10 лет возглавлял Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета, где подряды получали одни и те же подрядчики.

Он также фигурирует в деле о хищении бюджетных средств. По данным следствия, Нехорошков создал организованную группу, в которой участвовали четыре человека.

Роман Нехорошков, будучи организатором и активным участником созданной им организованной преступной группы, выполнял в ней роль организатора, руководителя, и непосредственного исполнителя, в функции которого входило: согласование фактической стоимости оборудования и материалов, которые планируют закупить для проведения строительных работ, их завышенную стоимость, в том числе разницу суммы бюджетных средств, которую планируют присвоить, что указывается в сметной документации, договорах и актах приемки выполненных строительных работ, контроль за действиями Александра Лементы об утверждении им сметной документации к договорам и подписание актов приемки выполненных работ", - цитируют активисты решение суда.

Как сообщал RegioNews, 12 апреля, стало известно, что НАПК начало проверку в отношении секретаря Харьковского горсовета, и.о. городского головы Игоря Терехова. Проверка касается возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции", в частности, на предмет получения подарков.

Как ранее писал RegioNews, НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн грн на свою рекламу.

Также сообщалось, что предприятие сына Игоря Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.

Кроме того, RegioNews писал, что депутаты Харьковского горсовета проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередного филиала семейной клиники Игоря Терехова "ОН Клиник".

Кроме того сообщалось, что Терехов хочет "освоить" на футбольных полях лишних 46 млн.

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