Детская "инфекционка" Харькова захлебывается от количества тяжелых больных с COVID-19

В последнее время участились тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей

В последнее время участились тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей

Фото: УНИАН

В харьковской детской инфекционной больнице находится 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус. У четверых детей очень тяжелое течение болезни, двое – на искусственной вентиляции легких, еще двое – на увлажненном кислороде.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "ТСН".

Медики отметили, что сейчас у детей чаще фиксируется COVID-19. И маленькие пациенты переносят болезнь тяжелее.

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое – на искусственной вентиляции легких, двое – на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", – рассказал директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Известно, что накануне в харьковской больнице умер 2-месячный ребенок. У малыша была болезнь сердца и подтвержден коронавирус.

Как ранее сообщала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, Харьков пока остается в "оранжевой" зоне и ситуация находится под контролем. При этом, Горбунова-Рубан признает, что заполняемость койкомест составляет 87,2%.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения перестали верить в статистику , которую предоставляет Харьков относительно показателей готовности к борьбе с COVID-19, вследствие чего в город отправят проверку из Национальной службы здоровья Украины.

Ранее мы писали, что Терехов врет, что контролирует ситуацию с COVID -19 . Локдаун неизбежен.

Также напомним, что в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.

14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.

Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

После этого в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым.