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04 апреля 2021, 11:30 61

От COVID-19 умирают люди, которые гуляли на Масленицу с Тереховым,- журналист

04 апреля 2021, 11:30 61
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Фото из открытых источников
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В Харькове от COVID-19 умерли двое людей, которые посещали 14 марта народные гуляния на Масленицу, организованные и.о мэра Игорем Тереховым

Об этом написал на своей странице в в Фейсбук журналист Дмитрий Коган, передает RegioNews.

Умерла знакомая, у которой несколько дней назад умер муж. COVID-19. Оба были на масленице Терехова. Конечно, юридически секретарь горсовета за это ответственности не несет. Но морально, чисто по-человечески, должно же что-то дрогнуть у него в душе. Хотя бы перед самим собой должен же человек быть честным и понимать, что такие меры - угроза жизни людей, даже если участие в них их личная ответственность", - написал журналист.

Также журналист вспомнил про регулярные фото и.о.мэра Игоря Терехова без маски, что не способствует серьезному отношению людей к ситуации.

Ранее мы писали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Напомним, что Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.

Ранее мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

Как известно, по данным харьковского областного лабораторного центра, за минувшие сутки в области умерли 28 пациентов. Это рекордное количество летальных случаев за сутки с начала пандемии.

Также за сутки в области обнаружили 1 388 новых больных.

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