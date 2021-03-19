Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковиду (ФОТО)

Только за 18 марта он организовал минимум три массовых мероприятия, где игнорировались все требования безопасности

Только за 18 марта он организовал минимум три массовых мероприятия, где игнорировались все требования безопасности

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила предосторожности.

Об этом свидетельствуют фотографии с массовых мероприятий с участием Терехова, обнародуемые как пресс-службой Харьковского горсовета, так и официальными лицами власти Харькова в социальных сетях, передает RegioNews.

Так, 18 марта Терехов принял участие в праздновании Дня работника ЖКХ, в частности в помещении Харьковского горсовета вручал грамоты работникам коммунальных предприятий. На фото, обнародованных на официальном сайте горсовета видно, что люди рассажены без соблюдения необходимой дистанции, маски есть далеко не у всех, а многие носят маску на подбородке. Сам Терехов на всех фото с мероприятия без маски.

В тот же день Терехов присутствовал на праздничном концерте по случаю Дня работников ЖКХ , организованном для работников Новобаварского и Холодногорского районов города. На фото с мероприятия, обнародованных главой Новобаварской РДА Татьяной Цибульник видно, что игнорируются все требования по нераспространению коронавируса. Люди в зале рассажены без соблюдения дистанции, у более половины людей нет масок, сам Терехов снова без маски.

Также 18 марта Терехов принимал граждан в своей общественной приемной на улице Полтавский шлях, где люди, чтобы попасть к и.о. мэра стояли в плотной очереди в небольшом помещении без масок и других защитных средств. Сам Терехов опять-таки принимал посетителей без маски, а сами посетители, если и носили маску, то на подбородке, не закрывая нос и рот.

Таким образом, только за 18 марта Терехов организовал минимум три массовых мероприятия, где игнорировались все требования безопасности. И в то же время рано утром в этот же день он посетил Городскую клиническую больницу №13, где лично контролировал создание новых койкомест для больных ковидом-19.

Как известно, этой осенью в Харькове должны состоятся досрочные выборы харьковского городского головы, в которых Терехов намерен принять участие и стать полноценным мэром.