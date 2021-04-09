08:59  09 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:21  09 апреля
В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
08:11  09 апреля
На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 12:05 84

В Украине уже более половины областей находятся в "красной" зоне

09 апреля 2021, 12:05 84
Читайте також українською мовою
В 20 областях из 25 превышен эпидемиологический порог COVID-19
В 20 областях из 25 превышен эпидемиологический порог COVID-19
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 9 апреля в Украине в "красной" зоне карантина находятся 13 областей, это больше половины от всех регионов.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

К "красной" зоне относятся: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне находятся Черкасская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Донецкая и Винницкая области.

В "желтой" зоне карантина находится только Херсонская область.

Уровень госпитализации превышен в Киеве (107,0 на 100 тыс. населения при норме до 60), а также в Киевской (90,4), Винницкой (96,5), Волынской (70,1), Днепропетровской (89,7), Донецкой (71,4), Житомирской (111,3), Запорожской (77,3), Львовской (72,0), Николаевской (112,0), Одесской (79,4), Полтавской (86,7), Ровенской ( 73,0), Сумской (96,9), Тернопольской (76,5), Харьковской (79,9), Хмельницкой (133,9), Черкасской (96,1), Черновицкой (86,2) и Черниговской (106 2) областях.

Также в Киеве и семи регионах превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (81,1% при норме до 65%) и Киевской области (78,1%).

В 20 областях из 25 превышен эпидемиологический порог COVID-19, в Киеве он составляет 119,8%, самый худший в Тернопольской области - 201,3%.

Напомним, в Минздраве рассказали, как планируют выполнить план COVID-вакцинации.

коронавирус Минздрав регионы красная зона оранжевая зона

В Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer
09 апреля 2021, 10:58
В Одессе заведениям, которые нарушают карантин, могут отключить воду и свет
09 апреля 2021, 10:31
В Днепре переполнены реанимации: коронавирус лечат хирурги и травматологи
09 апреля 2021, 09:16
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram