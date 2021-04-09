В Украине уже более половины областей находятся в "красной" зоне

В 20 областях из 25 превышен эпидемиологический порог COVID-19

В 20 областях из 25 превышен эпидемиологический порог COVID-19

Фото: из открытых источников

По состоянию на 9 апреля в Украине в "красной" зоне карантина находятся 13 областей, это больше половины от всех регионов.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

К "красной" зоне относятся: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне находятся Черкасская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Донецкая и Винницкая области.

В "желтой" зоне карантина находится только Херсонская область.

Уровень госпитализации превышен в Киеве (107,0 на 100 тыс. населения при норме до 60), а также в Киевской (90,4), Винницкой (96,5), Волынской (70,1), Днепропетровской (89,7), Донецкой (71,4), Житомирской (111,3), Запорожской (77,3), Львовской (72,0), Николаевской (112,0), Одесской (79,4), Полтавской (86,7), Ровенской ( 73,0), Сумской (96,9), Тернопольской (76,5), Харьковской (79,9), Хмельницкой (133,9), Черкасской (96,1), Черновицкой (86,2) и Черниговской (106 2) областях.

Также в Киеве и семи регионах превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (81,1% при норме до 65%) и Киевской области (78,1%).

В 20 областях из 25 превышен эпидемиологический порог COVID-19, в Киеве он составляет 119,8%, самый худший в Тернопольской области - 201,3%.

Напомним, в Минздраве рассказали, как планируют выполнить план COVID-вакцинации.