Мэр Харькова отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и садах

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять решение Кабинета министров о карантине в школах и детсадах

Фото: Facebook страница Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять решение Кабинета министров о карантине в школах и детсадах

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передает RegioNews.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них — это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта", - пишет Геннадий Кернес.

В то же время в средних и старших классах будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе.

Решение о запрете массовых мероприятий мэр Харькова поддержал. С 12 марта и три ближайшие недели в городе будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.