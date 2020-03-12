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12 марта 2020, 09:31 35

Италия усилила карантин из-за рекордного числа жертв коронавируса

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12 марта 2020, 09:31 35
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В Италии за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное с начала вспышки заболевания количество людей - 196. Общее количество умерших от вируса в стране составляет 827
Фото: ansa.it
В Италии за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное с начала вспышки заболевания количество людей - 196. Общее количество умерших от вируса в стране составляет 827

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ANSA, также за последние сутки количество заражений в стране выросло на 2313 случаев и достигло 10 тысяч 590 человек.

По словам главы агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, столь значительный рост связан с тем, что данные предыдущих дней из Ломбардии были неполными.

"Как мы говорили, данные Ломбардии были неполными, но на самом деле нынешний рост в рамках тренда последних дней", - сказал чиновник и добавил, что во время предыдущего отчета не были учтены данные о болезни около 600 пациентов.

Как отмечается, общее количество случаев выздоровления в Италии также выросло - до 1045.

Учитывая это правительство Италии объявило о новых ограничениях в попытке предотвращения распространения коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

В частности, усиление карантина предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых и аптек, парикмахерских, салонов красоты, заведений питания, в том числе бары и рестораны.

"Деятельность сельскохозяйственного, зоотехнического и агропродовольственного сектора, включая поставки, которые предлагают товары и услуги в связи с этой деятельностью, будет гарантирована в соответствии с гигиеническими и санитарными нормами", - сказал Конте.

По его словам, усиленные меры вводят на пару недель, а сограждан Конте призвал не паниковать. "Не нужно спешить покупать продукты: продуктовые магазины остаются открытыми", - сказал премьер.

Отметим, на момент усиления карантина в Италии уже были закрыты школы, спортзалы, музеи, ночные клубы.

По данным карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего в мире количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 126 тысяч, вылечились более 68 тыс. человек.

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.


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