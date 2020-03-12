Черкасский исполком принял решение по карантину

Исполком в Черкассах ввел в городе карантин с 12 марта по 3 апреля

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Исполком в Черкассах ввел в городе карантин с 12 марта по 3 апреля

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник 18000. Карантин ввели во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления, включая дошкольными, высшими и профессионально-техническими. Также члены исполкома обсудили проведение дезинфекции общественного транспорта, ограничения работы увеселительных заведений и массовых мероприятий. Как сообщали RegioNews ранее, правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире.

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