В 2026 году политические партии получат 865,5 млн гривен из государственного бюджета

В 2026 году на государственное финансирование политических партий в Украине предусмотрено 865,5 млн. гривен. Это сумма, заложенная в Государственном бюджете

Об этом сообщает Чесно, передает RegioNews.

Распределяется финансирование следующим образом:

"Слуга народа" получит самую большую часть - 585,5 млн гривен.

"Европейская солидарность" - 169 млн гривен.

"Батькивщина" - 111 млн гривен.

Отмечено, что объем финансирования уменьшился на 25 млн. гривен по сравнению с 2025 годом. Это произошло из-за того, что партия "Голос" потеряла право на получение государственных средств из-за судебного решения.

Кроме того, финансирование на 2026 год меньше суммы, которую можно было бы распределить по формуле (более 1,18 миллиарда гривен), поскольку деньги не предусмотрены для запрещенной партии ОПЗЖ.

Финансирование распределяется по формуле:

90% суммы идет пропорционально количеству голосов, набранных партией на последних парламентских выборах.

10% — для партий, придерживающихся гендерного баланса (не более ⅔ депутатов одного пола). Это правило выполняют только две партии - "Европейская солидарность" и "Голос".

