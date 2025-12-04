Киев выделяет дополнительно еще 800 млн грн в помощь защитникам

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня Киевсовет должен принять изменения в целевой программе «Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц» и увеличить ее финансирование еще почти на 800 млн грн

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

В этих средствах, в частности, возможность предоставления материальной помощи на компенсацию за приобретение женского бронежилета.

"Сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 70 тысяч женщин. Более 5 тысяч из них выполняют боевые задания на передовой. Запрос по бронежилетам мы получили от женщин ВСУ. Также речь идет об увеличении расходов на предоставление частичной компенсации за приобретенный автомобиль киевлянам с инвалидностью в результате войны 1-й группы. И лицам с инвалидностью 1 и 2 групп, которые получили тяжелые ранения или увечья, защищая Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, народные депутаты приняли изменения в госбюджет и забрали 8 млрд грн у Киева. Соответствующее решение было принято в конце августа.