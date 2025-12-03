14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 20:00

В Черкасской и Ивано-Франковской области разоблачили мошеннический бизнес на "гуманитарных авто"

03 декабря 2025, 20:00
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители разоблачили схему незаконной продажи гуманитарных автомобилей, в которой были замешаны благотворительные организации и местные жители

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной продажи "гуманитарных" автомобилей. По данным ДСР, группу лиц организовал житель Черкасской области. К деятельности он привлек руководителей благотворительных организаций и жителей Ивано-Франковской области.

Полицейские изъяли часть автомобилей и деньги

На бумаге транспортные средства якобы ввозили для нужд Вооруженных сил Украины, но фактически продавали авто на специализированных платформах и интернет-площадках, а некоторые разбирали на запчасти. В ходе проверок полицейские зафиксировали многочисленные случаи незаконной продажи "благотворительных" машин.

Правоохранители проводят следственные действия

В рамках уголовного производства правоохранители провели следственные действия по месту жительства фигурантов, проверили объекты, где хранили автомобили, а также документацию благотворительных фондов. Изъяты транспортные средства, 50 000 евро, 22 250 долларов и сопроводительные документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Следователи решают вопрос о сообщении организатору и его сообщникам о подозрении. Если вина будет доказана, им грозит уголовная ответственность по статьям, предусматривающим наказание за заведомо ложное использование гуманитарной помощи и незаконную реализацию имущества.

Ранее сообщалось, в столице судили мужчину, который летом 2024 года согласился за 1000 долларов поджигать автомобили ВСУ – в течение августа-октября он уничтожил 6 военных машин.

