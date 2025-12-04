У 2026 році політичні партії отримають 865,5 млн гривень з державного бюджету
У 2026 році на державне фінансування політичних партій в Україні передбачено 865,5 млн гривень. Це сума, закладена в Державному бюджеті
Про це повідомляє Чесно, передає RegioNews.
Розподіляється фінансування наступним чином:
- "Слуга народу" отримає найбільшу частину — 585,5 млн гривень.
- "Європейська солідарність" — 169 млн гривень.
- "Батьківщина" — 111 млн гривень.
Зазначено, що обсяг фінансування зменшився на 25 млн гривень порівняно з 2025 роком. Це сталося через те, що партія "Голос" втратила право на отримання державних коштів через судове рішення.
Крім того, фінансування на 2026 рік менше за суму, яку можна було б розподілити за формулою (більш ніж 1,18 мільярда гривень), оскільки гроші не передбачені для забороненої партії ОПЗЖ.
Фінансування розподіляється за формулою:
- 90% суми йде пропорційно до кількості голосів, набраних партією на останніх парламентських виборах.
- 10% — для партій, які дотримуються гендерного балансу (не більше ⅔ депутатів однієї статі). Це правило виконують лише дві партії — "Європейська солідарність" та "Голос".
