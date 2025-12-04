У 2026 році політичні партії отримають 865,5 млн гривень з державного бюджету

У 2026 році на державне фінансування політичних партій в Україні передбачено 865,5 млн гривень. Це сума, закладена в Державному бюджеті

Про це повідомляє Чесно, передає RegioNews.

Розподіляється фінансування наступним чином:

"Слуга народу" отримає найбільшу частину — 585,5 млн гривень.

"Європейська солідарність" — 169 млн гривень.

"Батьківщина" — 111 млн гривень.

Зазначено, що обсяг фінансування зменшився на 25 млн гривень порівняно з 2025 роком. Це сталося через те, що партія "Голос" втратила право на отримання державних коштів через судове рішення.

Крім того, фінансування на 2026 рік менше за суму, яку можна було б розподілити за формулою (більш ніж 1,18 мільярда гривень), оскільки гроші не передбачені для забороненої партії ОПЗЖ.

Фінансування розподіляється за формулою:

90% суми йде пропорційно до кількості голосів, набраних партією на останніх парламентських виборах.

10% — для партій, які дотримуються гендерного балансу (не більше ⅔ депутатів однієї статі). Це правило виконують лише дві партії — "Європейська солідарність" та "Голос".

Нагадаємо, народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва. Відповідне рішення було прийняте наприкінці серпня.