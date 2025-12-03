14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 13:45

Бюджет-2026 одобрен комитетом: нардеп Железняк обещает "красную кнопку"

03 декабря 2025, 13:45
Коллаж: ТСН
Комитет Верховной Рады 3 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2026 год для второго чтения. Теперь документ должен рассмотреть и проголосовать парламент

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев, передает RegioNews.

На рассмотрение бюджета в ВР будет отведено до 75 минут, большинство времени займет обсуждение и принятие решения.

Среди новшеств в проекте:

  • Повышение минимальной зарплаты учителей до 36 тыс. грн. без увеличения нагрузки.
  • Доля НДФЛ, которая будет оставаться в местных бюджетах, составит 64% уплаченного налога.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что будет голосовать против бюджета "красной кнопкой" и объяснил свою позицию.

"Я не понимаю, как во время четвертого года полномасштабной войны можно оставлять дыру в финансировании армии и минимальную зарплату военных на низком уровне – 180 млрд грн не покрыто. Не понимаю, как можно финансировать "марафон", "кэшбек", раздачу 1000 грн, стратегические коммуникации на 4 млрд, – подчеркнул он.

Железняк добавил, что ожидает, что около 240 депутатов будут голосовать "за" бюджет, и это будет оставаться на их ответственности.

Напомним, 14 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Сейчас средства уже получили 3,5 млн человек. Украинцы тратят их на коммунальные услуги (80%), а также на книги, аптеки и донаты для сил обороны.

