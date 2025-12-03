Бюджет-2026 одобрен комитетом: нардеп Железняк обещает "красную кнопку"

Коллаж: ТСН

Комитет Верховной Рады 3 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2026 год для второго чтения. Теперь документ должен рассмотреть и проголосовать парламент

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев, передает RegioNews.

На рассмотрение бюджета в ВР будет отведено до 75 минут, большинство времени займет обсуждение и принятие решения.

Среди новшеств в проекте:

Повышение минимальной зарплаты учителей до 36 тыс. грн. без увеличения нагрузки.

Доля НДФЛ, которая будет оставаться в местных бюджетах, составит 64% уплаченного налога.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что будет голосовать против бюджета "красной кнопкой" и объяснил свою позицию.

"Я не понимаю, как во время четвертого года полномасштабной войны можно оставлять дыру в финансировании армии и минимальную зарплату военных на низком уровне – 180 млрд грн не покрыто. Не понимаю, как можно финансировать "марафон", "кэшбек", раздачу 1000 грн, стратегические коммуникации на 4 млрд, – подчеркнул он.

Железняк добавил, что ожидает, что около 240 депутатов будут голосовать "за" бюджет, и это будет оставаться на их ответственности.

Напомним, 14 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Сейчас средства уже получили 3,5 млн человек. Украинцы тратят их на коммунальные услуги (80%), а также на книги, аптеки и донаты для сил обороны.