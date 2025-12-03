13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
12:53  03 грудня
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 13:45

Бюджет-2026 схвалено комітетом: нардеп Железняк обіцяє "червону кнопку"

03 грудня 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
Колаж: ТСН
Читайте также
на русском языке

Комітет Верховної Ради 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік для другого читання. Тепер документ має розглянути та проголосувати парламенит

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, передає RegioNews.

Зазначається, що на розгляд бюджету у ВР буде відведено до 75 хвилин, більшість часу займе обговорення та ухвалення рішення.

Серед нововведень у проєкті:

  • Підвищення мінімальної зарплати вчителів до 36 тис. грн без збільшення навантаження.
  • Частка ПДФО, що залишатиметься в місцевих бюджетах, складе 64% від сплаченого податку.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що буде голосувати проти бюджету "червоною кнопкою" і пояснив свою позицію.

"Я не розумію, як під час четвертого року повномасштабної війни можна залишати діру у фінансуванні армії та мінімальну зарплату військових на низькому рівні – 180 млрд грн не покрито. Не розумію, як можна фінансувати "марафон", "кешбек", роздачу 1000 грн, стратегічні комунікації на 4 млрд, дороги та інший популізм, коли вже очевидні зобов’язання перед МВФ", – наголосив він.

Железняк додав, що очікує, що близько 240 депутатів будуть голосувати "за" бюджет, і це залишатиметься на їхній відповідальності.

Нагадаємо, 14 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка". Наразі кошти вже отримали 3,5 млн людей. Українці витрачаютьт їх на комунальні послуги (80%), а також на книги, аптеки та донати для Сил оборони.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна финансирование бюджет голосування парламент депутати Железняк Ярослав Іванович
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Аналітики про Меморандум із МВФ: пункт щодо ПДВ може завдати шкоди економіці
02 грудня 2025, 13:25
Корупція в "Енергоатомі": затримано топ-посадовця за розкрадання 18,6 млн грн
02 грудня 2025, 11:57
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
03 грудня 2025, 14:56
Вибух у Харкові: двоє поранених, на місці працюють рятувальники
03 грудня 2025, 14:49
Колишній начальник ДСНС Івано-Франківської області організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн
03 грудня 2025, 14:34
Побив чоловіка і залишив напризволяще: суд Києва призначив кривднику 5 років в’язниці
03 грудня 2025, 14:26
У той час, коли всі розвинені країни борються за таланти, у нас борються з талантами
03 грудня 2025, 14:21
Генштаб про Покровськ: бої тривають, місто не захоплено
03 грудня 2025, 14:05
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
03 грудня 2025, 13:58
ДТП на Хмельниччина: підліток на мотоциклі врізався в припарковане авто
03 грудня 2025, 13:39
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 13:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »