Бюджет-2026 схвалено комітетом: нардеп Железняк обіцяє "червону кнопку"

Колаж: ТСН

Комітет Верховної Ради 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік для другого читання. Тепер документ має розглянути та проголосувати парламенит

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, передає RegioNews.

Зазначається, що на розгляд бюджету у ВР буде відведено до 75 хвилин, більшість часу займе обговорення та ухвалення рішення.

Серед нововведень у проєкті:

Підвищення мінімальної зарплати вчителів до 36 тис. грн без збільшення навантаження.

Частка ПДФО, що залишатиметься в місцевих бюджетах, складе 64% від сплаченого податку.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що буде голосувати проти бюджету "червоною кнопкою" і пояснив свою позицію.

"Я не розумію, як під час четвертого року повномасштабної війни можна залишати діру у фінансуванні армії та мінімальну зарплату військових на низькому рівні – 180 млрд грн не покрито. Не розумію, як можна фінансувати "марафон", "кешбек", роздачу 1000 грн, стратегічні комунікації на 4 млрд, дороги та інший популізм, коли вже очевидні зобов’язання перед МВФ", – наголосив він.

Железняк додав, що очікує, що близько 240 депутатів будуть голосувати "за" бюджет, і це залишатиметься на їхній відповідальності.

Нагадаємо, 14 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка". Наразі кошти вже отримали 3,5 млн людей. Українці витрачаютьт їх на комунальні послуги (80%), а також на книги, аптеки та донати для Сил оборони.