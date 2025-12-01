Коммуналка, книги и донаты ВСУ: как украинцы тратят "зимнюю тысячу"

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

В частности, 11,4 млн заявок оформлено через приложение "Дия" (из них 2,9 млн – на детей), более 700 тыс. – самостоятельно через "Укрпочту", а для 1,8 млн человек, находящихся в социальном списке, выплаты будут начислены автоматически.

По словам премьера, вторая волна выплат начинается сегодня для тех, кто подал заявку на второй день приема.

Подавшие заявку через "Укрпочту" начнут получать средства с 6 декабря.

Сейчас редства уже получили 3,5 млн человек. Свириденко добавила, что украинцы потратили 473 млн грн: больше всего на коммунальные услуги (80%), а также на книги, аптеки и донаты для Сил обороны.

Правительство ожидает, что помощь по программе "Зимняя поддержка" получат 10-14 млн человек.

О программе "Зимняя поддержка"

Программа "Зимняя поддержка" (ранее - "Зимняя поддержка") была введена правительством Украины в декабре 2024 года с целью помощи гражданам в сложный зимний период. Ее реализует Министерство социальной политики совместно с Минцифры через приложение "Дия".

Основная идея программы – поддержать население при росте расходов на коммунальные услуги, лекарства и базовые нужды, а также стимулировать внутреннюю экономику.

Напомним, по данным министра социальной политики Дениса Улютина, около 10 млн украинцев смогут получить 1000 гривен зимней поддержки. Для этого в бюджете предусмотрено 10 млрд. гривен.