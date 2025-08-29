Иллюстративное фото

Цены на картофель на европейских биржах упали ниже за последние четыре года. Стоимость упала потому, что на рынке сейчас избыточное предложение. При этом спрос невысок

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На Европейской энергетической бирже (EEX) в Лейпциге фьючерсы на картофель для переработки со снабжением в апреле 2026 года на текущей неделе достигли 7,50 евро за тонну. Это самый низкий уровень цены с 2021 года.

В середине марта, когда был период посадки картофеля, стоимость колебалась в пределах 22-23 евро за тонну. При этом спрос переработчиков на незаконтрактованный картофель на рынке Северо-Западной Европы сейчас приближается к нулю.

Из-за слабого спроса и большого предложения цены продолжают падать.

Напомним, ранее эксперты говорили, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.