22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 23:13

Никак не могут продать: в ЕС резко обвалились цены на картошку – почему

29 августа 2025, 23:13
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Цены на картофель на европейских биржах упали ниже за последние четыре года. Стоимость упала потому, что на рынке сейчас избыточное предложение. При этом спрос невысок

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На Европейской энергетической бирже (EEX) в Лейпциге фьючерсы на картофель для переработки со снабжением в апреле 2026 года на текущей неделе достигли 7,50 евро за тонну. Это самый низкий уровень цены с 2021 года.

В середине марта, когда был период посадки картофеля, стоимость колебалась в пределах 22-23 евро за тонну. При этом спрос переработчиков на незаконтрактованный картофель на рынке Северо-Западной Европы сейчас приближается к нулю.

Из-за слабого спроса и большого предложения цены продолжают падать.

Напомним, ранее эксперты говорили, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
В Украине могут подорожать сыры: к чему готовиться
29 августа 2025, 00:55
Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры
27 августа 2025, 21:40
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 02:00
Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают украинцы
30 августа 2025, 01:40
В Киеве стало больше офисов: с чем это связано
30 августа 2025, 01:20
Украинским фермерам будет компенсация от государства: кого коснется
30 августа 2025, 01:00
"Звучит пафосно, но это совсем не так": ведущий Анатолий Анатолич рассказал, сколько платит за личного водителя детям
30 августа 2025, 00:40
"Мы скрывались от ракет": актриса Анастасия Цимбалару призналась, какой момент в ее карьере был самым трудным
30 августа 2025, 00:20
Известный бренд отказался от контракта с Каменскими после ее скандала с российскими песнями
29 августа 2025, 23:54
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
29 августа 2025, 22:53
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
29 августа 2025, 22:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »