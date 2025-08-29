22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 23:13

Ніяк не можуть продати: в ЄС різко обвалились ціни на картоплю - чому

29 серпня 2025, 23:13
Ілюстративне фото
Ціни на картоплю на європейських біржах впали найнижче за останні чотири роки. Вартість впала тому, що на ринку зараз надмірна пропозиція. При цьому попит невисокий

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

На Європейській енергетичній біржі (EEX) в Лейпцигу ф'ючерси на картоплю для перероблювання з постачанням у квітні 2026 року поточного тижня досягли 7,50 євро за тонну. Це найнижчий рівень ціни з 2021 року.

У середині березня, коли був період саджання картоплі, вартість коливалась у межах 22-23 євро за тонну. При цьому попит переробників на незаконтрактовану картоплю на ринку Північно-Західної Європи нині наближається до нуля.

Через слабкий попит та велику пропозицію ціни продовжують падати.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.

