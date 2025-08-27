10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 21:40

Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры

27 августа 2025, 21:40
Иллюстративное фото
Ежегодно мировой рынок лука растет на 2-3%. Украина входит в 22-24 государства, выращивающих лук, и наши показатели немаленькие

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

Кандидат экономических наук, старшая научная сотрудница Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктория Рудь отметила, что среди стран-лидеров по выращиванию лука есть Китай (24,8 млн тонн), Индия (30,2 млн тонн), Египет (3,8 млн. тонн), США (3,3 млн. тонн), США (3,3 млн. тонн).

Ожидается, что к 2030 году рынок культуры вырастет на 2-3% и достигнет 125 миллионов тонн в год.

Что касается Украины, то наши показатели достаточно высоки. Украинские аграрии ежегодно выращивают более 1 миллиона тонн лука.

"В 2023 году мировые оптовые цены на лук достигли рекордных отметок, превысив $1/кг, что заставило ряд стран ввести ограничения на экспорт. Однако уже в сезоне 2023/24 произошло резкое падение цен, что привело к финансовым потерям для фермеров и трейдеров", - рассказала эксперт.

Напомним, что в Украине за последний месяц зафиксировали изменение цен на мороженую рыбу. Стоимость этого продукта выросла в среднем почти на один процент, что ощутимо сказывается на кошельках потребителей.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
07 августа 2025
