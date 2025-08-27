Иллюстративное фото

Ежегодно мировой рынок лука растет на 2-3%. Украина входит в 22-24 государства, выращивающих лук, и наши показатели немаленькие

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

Кандидат экономических наук, старшая научная сотрудница Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктория Рудь отметила, что среди стран-лидеров по выращиванию лука есть Китай (24,8 млн тонн), Индия (30,2 млн тонн), Египет (3,8 млн. тонн), США (3,3 млн. тонн), США (3,3 млн. тонн).

Ожидается, что к 2030 году рынок культуры вырастет на 2-3% и достигнет 125 миллионов тонн в год.

Что касается Украины, то наши показатели достаточно высоки. Украинские аграрии ежегодно выращивают более 1 миллиона тонн лука.

"В 2023 году мировые оптовые цены на лук достигли рекордных отметок, превысив $1/кг, что заставило ряд стран ввести ограничения на экспорт. Однако уже в сезоне 2023/24 произошло резкое падение цен, что привело к финансовым потерям для фермеров и трейдеров", - рассказала эксперт.

