Цены на кофе на мировых ценах за последние дни снижались. Это произошло после стремительного подорожания, когда биржи начали сигнализировать, что рост цен зашел слишком далеко

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В последние дни на бирже Нью-Йорка фьючерсы на кофе падали. Благодаря этому сократился рост, который произошел из-за спекулянтов, ранее поднявших цены до самого высокого уровня за три места.

Эксперты называют "откат" рынка техническим. Гарри Говард, брокер мягких товаров Sucden Financial Ltd, отметил, что в понедельник не удалось зафиксировать прирост из-за панических продаж. Самый активный контракт упал на целых 3,7%. Это называют самой большой внутридневной потерей с 1 августа.

Напомним, в Украине за первые полгода этого года расходы на закупки кофе выросли на 36,9% до 173,403 миллиона долларов. В прошлом году в тот же период показатель был 126,684 миллиона долларов.