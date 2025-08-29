22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 02:55

Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами

29 августа 2025, 02:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Цены на кофе на мировых ценах за последние дни снижались. Это произошло после стремительного подорожания, когда биржи начали сигнализировать, что рост цен зашел слишком далеко

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В последние дни на бирже Нью-Йорка фьючерсы на кофе падали. Благодаря этому сократился рост, который произошел из-за спекулянтов, ранее поднявших цены до самого высокого уровня за три места.

Эксперты называют "откат" рынка техническим. Гарри Говард, брокер мягких товаров Sucden Financial Ltd, отметил, что в понедельник не удалось зафиксировать прирост из-за панических продаж. Самый активный контракт упал на целых 3,7%. Это называют самой большой внутридневной потерей с 1 августа.

Напомним, в Украине за первые полгода этого года расходы на закупки кофе выросли на 36,9% до 173,403 миллиона долларов. В прошлом году в тот же период показатель был 126,684 миллиона долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены Кофе
В Украине за неделю изменились цены на овощи: что подорожало
26 августа 2025, 01:30
В Украине снова дорожает голубика: какие теперь цены
25 августа 2025, 23:35
В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены
23 августа 2025, 03:30
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
28 августа 2025, 23:41
Число погибших из-за ночной атаки на Киев возросло до 22 человек
28 августа 2025, 23:23
Зеленский уволил начальника Новокаховской ГВА
28 августа 2025, 23:15
В Польше разбился истребитель F-16
28 августа 2025, 22:59
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
28 августа 2025, 22:44
Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло
28 августа 2025, 22:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »